Спецслужбы США предупредили, что страны всего мира подвержены новой "разрушительной пандемии" из-за сбоев глобальных служб здравоохранения и неспособности эффективно отслеживать заболевания.

Прошло чуть больше недели с тех пор, как уроженец Канады сэр Джон Белл, иммунолог и руководитель тестирования бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, заявил, что новая пандемия "определенно произойдет", сообщает The Mirror.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что это "вопрос времени". Новый отчет разведки США также предполагает, что в не столь отдаленном будущем мы, возможно, вновь окажемся запертыми в своих домах. Этот сигнал тревоги прозвучал после того, как Управление директора национальной разведки (ODNI) опубликовало ежегодный отчет об оценке угроз за 2024 год.

В документе рассматриваются глобальные угрозы национальной безопасности США, включая транснациональные проблемы, с особым акцентом на те, которые возможны "в течение следующего года". В докладе прямо говорится, что "страны остаются уязвимыми перед появлением нового или вновь возникающего патогена, который может вызвать еще одну разрушительную пандемию". Недавние вспышки птичьего гриппа, обезьяньей оспы, Эболы и лихорадки Денге привели к перенапряжению и без того перегруженной глобальной системы реагирования, и в некоторых случаях заставили экспертов беспокоиться о том, что надвигается новая пандемия. Теперь ученые сосредоточивают часть своих оборонных исследований на "готовности к пандемии" против гипотетической "болезни X".

Хотя большая часть отчетов ODNI посвящена экономическим, технологическим и военным угрозам, один сегмент посвящен вопросам, связанным с безопасностью здравоохранения. В докладе утверждается, что ослабленные национальные системы здравоохранения, медицинская дезинформация, неэффективное глобальное управление здравоохранением и общественное недоверие будут предположительно препятствовать тому, как страны будут реагировать на глобальные угрозы здоровью.

Между тем, еще один быстро распространяющийся вирус, подобный вспышке COVID-19, может обернуться катастрофой. Это может нанести ущерб наименее развитым странам мира, говорится в последнем докладе ООН о человеческом развитии, опубликованном в среду.

По оценке экспертов Всемирной организации, пандемия коронавируса увеличила разрыв в уровне здравоохранения, образования и благосостояния между наиболее и наименее развитыми странами мира, достигнув самого высокого уровня почти за десятилетие.