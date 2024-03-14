В Праге госпитализировали экс-президента Чехии

Экс-президент Чехии Милош Земан госпитализирован в Праге из-за обострения диабета. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Экс-президент был доставлен в больницу "Мотол". Его госпитализация, согласно данным агентства, продлится около недели. Во время проведения планового медицинского обследования у бывшего главы государства были выявлены осложнения, связанные с диабетом.

Земан, которому 28 сентября исполнится 80 лет, страдает хроническими заболеваниями и передвигается на инвалидном кресле. При этом он постоянно подчеркивает, что чувствует себя здоровым с учетом возраста.