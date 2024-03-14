Трюдо уклонился от оценки слов Борреля об оружии Израиля в Газе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уклонился от просьбы журналистов прокомментировать заявление главы внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля о том, что Израиль использует голод в качестве оружия войны в секторе Газа.

"Мы с самого начала были очень обеспокоены гуманитарным кризисом, продолжающимся в секторе Газа", - сказал он репортерам.

Трюдо также призвал стороны конфликта прекратить огонь, а радикальное движение ХАМАС - освободить всех заложников. Канада по-прежнему считает, напомнил он, что только наличие признанного международным сообществом Государства Палестина, которое будет мирно сосуществовать с Израилем, в конечном итоге может привести к завершению палестино-израильского конфликта.

Ранее Боррель, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что израильские власти используют голод в качестве оружия войны в секторе Газа, не позволяя гуманитарной помощи поступать в анклав в необходимых объемах.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.