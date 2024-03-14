АЭС «Фукусима-1» остановила сброс воды из-за землетрясения

Компания Tokyo Electric Power Company, являющаяся оператором аварийной АЭС «Фукусима-1», остановила сброс очищенной воды в океан из-за землетрясения в префектуре Фукусима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Напомним, что 14 марта в префектуре были зафиксированы подземные толчки силой 5,8 баллов.

«По данным Tokyo Electric Power Company, в ответ на землетрясение <...> она прекратила сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан», — сообщает источник.

В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения

Ранее в главном метеорологическом агентстве Японии сообщили, что сведений о возможных жертвах землетрясения, как и о разрушениях, пока не поступало. Угрозы цунами также не наблюдается.