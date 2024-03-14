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В ООН обеспокоены атакой ВСУ на ЗАЭС

ООН обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС и призывает гарантировать безопасность станции. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает «РИА Новости».

В ООН отреагировали на атаку ВСУ на ЗАЭС
© РИА Новости

Его попросили прокомментировать сообщения об атаке ВСУ на ЗАЭС, которая была совершена 14 марта. Дюжаррик ответил, что в ООН «очень обеспокоены ситуацией вокруг» станции.

«И необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию ее безопасность. Не хочется даже представлять, что может произойти», — добавил он.

Ранее гендиректор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры станции. По его словам, взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища.

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