В ООН отреагировали на атаку ВСУ на ЗАЭС

ООН обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС и призывает гарантировать безопасность станции. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает «РИА Новости».

Его попросили прокомментировать сообщения об атаке ВСУ на ЗАЭС, которая была совершена 14 марта. Дюжаррик ответил, что в ООН «очень обеспокоены ситуацией вокруг» станции.

«И необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию ее безопасность. Не хочется даже представлять, что может произойти», — добавил он.

Ранее гендиректор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры станции. По его словам, взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища.