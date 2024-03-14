Французский политик задал Макрону три вопроса по его же просьбе

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо задал три вопроса президенту Франции Эммануэля Макрону по его же просьбе. Он опубликовал их в своей соцсети X.

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«Вам не стыдно растрачивать дополнительные три миллиарда евро на Украину в 2024 году, когда во Франции 350 тысяч человек будут жить на улицах, люди умирают в отделениях неотложной помощи, а 27 процентов французских крестьян живут за чертой бедности?», — говорится в сообщении.

Он также поинтересовался у Макрона о том, тот может сказать на тот факт, что его собственные солдаты считают заявления о возможной отправке войск на Украину «безответственными» и «безумными».

Кроме того, Филиппо спросил, почему соглашение о гарантиях безопасности с Украиной не получило статус международного договора, отметив, что в соответствии с Конституцией Франции, это предполагало бы необходимость его ратификации. Он указал на тот факт, что именно Макрон должен быть гарантом Конституции страны.

Ранее французское издание Le Monde сообщило, что Макрон в конце февраля в узком кругу присутствующих высказался после бокала виски о возможной отправке военных страны на Украину. По данным газеты, Макрон в Елисейском дворце высказался, что ему «придется послать некоторых ребят в Одессу». Кого именно имел в виду президент и с какой целью хотел бы это сделать, не уточнялось.