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Шерпа Бразилии: G20 не будет площадкой для переговоров по Украине

G20 не станет платформой для переговоров по урегулированию кризиса на Украине, заявил шерпа Бразилии в G20 Маурисиу Лириу. RT на русском

"Я не думаю, что G20 является форумом для переговоров по этим процессам, но в то же время она поможет донести правильную мысль", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. "В случае Бразилии, которая поддерживала переговоры о мире на Украине все время, это та же самая мысль, которую мы хотим донести и в рамках G20", - добавил он. ТАСС

Ранее президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обозначил основные задачи саммита G20, который состоится в ноябре 2024 года в Рио-де-Жанейро. Российская газета

Шерпа Бразилии: G20 не будет площадкой для переговоров по Украине
© РИА Новости
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