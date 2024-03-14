«Залез не в тот сад»: в ЕС ответили папе на слова о мире на Украине

Папа римский Франциск «залез в сад, в который его никто не звал», заявил в интервью испанскому радио RNE глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Так он прокомментировал призывы понтифика к переговорам по Украине, где тот упомянул «белый флаг». По словам дипломата, Украине сейчас не время сдаваться.

Папа залез в сад, в который его никто не звал. Я считаю, что сейчас не время призывать Украину сдаться, а, наоборот, время продолжать помогать, — сказал Боррель.

Ранее папа римский заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. Он подчеркнул, что «сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры».

В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что сейчас не время говорить о капитуляции украинцев. Он также считает, что Киеву вместо «белого флага» нужны поставки вооружения.

Не согласились с предстоятелем католической церкви и в Киеве. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что флаг страны — желто-синий, а не белый. Политик поблагодарил понтифика за молитвы, но призвал его поддержать Киев.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что папа Франциск с призывом начать переговоры обращается прежде всего к Западу, который использует Украину как инструмент для достижения своих целей. Она напомнила, что Россия никогда не блокировала переговоры с Украиной.