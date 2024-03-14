СМИ: ЦРУ провело тайную операцию против Си Цзиньпина

В 2019 году 45-й президент США Дональд Трамп уполномочил ЦРУ провести тайную операцию в КНР против правительства Си Цзиньпина, пишут обозреватели Джоэл Шектман и Кристофер Бинг в статье для Reuters.

По их данным, управление в рамках операции создало группу оперативников. Они создали фейковые аккаунты в популярных китайских соцсетях и распространяли там разнообразную порочащую информацию о действиях китайских властей.

В постах и комментариях агенты утверждали, будто члены Коммунистической партии КНР «прячут за границей незаконно нажитые деньги». Кроме того, они критиковали инфраструктурную инициативу «Один пояс и один путь», называли ее излишне дорогой, обвиняли задействованных в проекте лиц в коррупции.

ЦРУ, уточнили авторы статьи, таким образом пыталось «разжечь паранойю» в рядах китайского руководства и заставить его тратить большие ресурсы на «погоню за призраками», распространяющими негативную информацию.

Поводом для операции явились опасения Вашингтона из-за растущего влияния Китая в мире, предположили аналитики.

Обозреватели признали, что им не удалось получить данные о том, была ли продолжена кампания по дискредитации властей КНР после того, как Овальный кабинет занял Джо Байден. Они пояснили, что как силовики, так и представители администрации отказались давать комментарии по этому вопросу.