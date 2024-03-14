Эксперт объяснил слова Трампа о помощи ЕС Украине

Обозреватель издания «Абзац» Юрий Шумило заявил, что бывший президент США Дональд Трамп планирует переложить военную помощь Украине на страны Европы, если его снова изберут на грядущих президентских выборах.

По мнению обозревателя, США испытывают потребность в решении внутренних проблем, поэтому финансирование Украины становится все менее популярной мерой. В подтверждении своих слов Шумило указал на высказывание Трампа о том, что Европа недоотправила Украине около 100 миллиардов долларов.

«Высказыванием о сотне миллиардов Трамп, по сути, подтвердил намерения развалить в перспективе и единство НАТО. Бремя основного финансирования военного блока рано или поздно Вашингтон перенесет на тех же европейцев. Речь ведь об их безопасности, за такое надо платить. А Америка – она далеко за океаном», — считает обозреватель.

Помимо этого Шумило также заявил, что Трампу необходимо поддерживать взаимоотношения с Россией. Обозреватель считает, что кадровые изменения в верхушке республиканской партии говорит о «неком движении в этом направлении».

«Так, заявил о своей отставке в ноябре лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл – лютый русофоб и сторонник финансирования Украины. Стрелки за провалы нынешних отношений Вашингтона с Москвой можно будет перевести на русофобку и теперь уже пенсионерку Викторию Нуланд. Типа это всё она, а новая администрация её осуждает и готова строить отношения с чистого листа», — добавил Шумило.

Напомним, что ранее Трамп ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли он сократить финансирование помощи Украине, если станет президентом. В ответ политик призвал страны Евросоюза тратить на Украину столько же, сколько и США, то есть почти на 100 миллиардов долларов больше, чем сейчас.