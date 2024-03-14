Пока вы не уснули: НАТО об ударах по кораблям ЧФ и причина отмены передачи Danone в РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Столтенберг: удары по кораблям ЧФ наносились ракетами НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил факт нанесения ударов по кораблям Черноморского флота ракетами, поставленными альянсом, пишет ТАСС. По словам генсека альянса, слова которого передает РИА Новости, вооружений поставляется недостаточно.

Читать новость полностью

Захарова с иронией отреагировала на слова о железном занавесе с Прибалтикой

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление латвийского премьера Эвики Силини о железном занавесе между Россией и Прибалтикой.

Читать новость полностью

Песков объяснил отмену передачи активов Danone в России

Отмена решения о передаче российских долей в компании Danone в России является целесообразным решением. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читать новость полностью

Президент ОКР высказался о возможности бойкота Олимпиады

Олимпийский комитет России (ОКР) никогда не пойдет по пути бойкота Олимпийских игр, однако считает дискриминационными условия, выдвинутые россиянам для участия в Играх в Париже. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Читать новость полностью

Биржевая стоимость бензина повысилась до максимума с сентября

Стоимость бензина в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 13 марта существенно повысилась. Цена марки АИ-95 выросла до 60 589 рублей за тонну, что является рекордом с сентября, следует из данных площадки.

Читать новость полностью

СМИ сообщили о процедуре банкротства еще одной фирмы Блиновского

Telegram-канал Mash сообщает, что суд начал процедуру банкротства компании, в которой Алексею Блиновскому, мужу блогера Елены Блиновской принадлежит 50 процентов акций. По данным Mash, параллельно идет ликвидация еще трех связанных с ним компаний.

Читать новость полностью

Адвокаты Промеса сделали заявление об его экстрадиции

Адвокаты игрока московского «Спартака» Квинси Промеса рассказали, что процесс выдачи футболиста из ОАЭ в Нидерланды может занять много времени. Об этом говорится в заявлении защитников, опубликованном на сайте фирмы Cleerdin & Hamer.

Читать новость полностью

Доходы России от продажи нефти снизились

По итогам февраля 2024 года доходы российских сырьевых экспортеров от продажи нефти иностранным покупателям сократились на 0,95 процента в сравнении с январским показателем и упали до отметки в 15,69 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Читать новость полностью

АвтоВАЗ возобновил производство универсалов Lada Vesta

С конвейера производителя «АвтоВАЗ» начали сходить универсалы Lada Vesta. Об этом сообщил паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». О прекращении массового выпуска универсалов Lada Vesta стало известно минувшей осенью. При этом никаких официальных заявлений на этот счет компания не делала. СМИ писали, что решение принято из-за нехватки ряда комплектующих.

Читать новость полностью

Новое открытие «Джеймса Уэбба» бросило вызов представлениям о юной Вселенной

Группа астрономов обнаружила самую раннюю пару сливающихся галактик с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Это открытие способно бросить вызов современным моделям ранней Вселенной, пишет портал Interesting Engineering.

Читать новость полностью