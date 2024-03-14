$91.54+0.66100.19+0.83
Войти в почту

Латвия намерена депортировать 800 россиян без вида на жительство

Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) депортирует 800 россиян, которые не оформили вид на жительство в стране и не прошедших языковой тест. Об этом сообщила представитель УДГМ Мадара Пуке, ее слова приводит агентство «Sputnik.Латвия».

Латвия намерена депортировать 800 россиян без вида на жительство
© РИА Новости
«Они не подали заявления ни на постоянный вид на жительство, помимо которого нужно было предоставить результаты экзамена на знание латышского языка… 800 человек не ответили (на запрос властей о ВНЖ в стране. – прим. ред.). Информацию об этих лицах мы передали Госпогранслужбе для дальнейшей проверки. В ближайшие недели станет ясно, находятся ли эти люди еще в Латвии. Если таковые имеются – будут выданы приказы о выезде со сроком 30 дней», — заявила она.

До этого министр внутренних дел Латвии Рихадрс Козловскис заявлял, что массового выдворения граждан России из страны, вероятнее всего, не случится. Он отметил, что решение Конституционного суда о необходимости знания гражданами России латышского языка для получения вида на жительство означает, что «Латвия может продолжить начатые действия».

В мире
Латвия
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости