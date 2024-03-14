The Guardian: гаитянские банды получают оружие, нелегально поставляемое из США

Стрелковое оружие, отправленное нелегально из США, все чаще попадает в руки уличных банд Гаити, передает британская газета The Guardian.

Как сообщает издание, для жителей Порт-о-Пренса стало обычным делом видеть на улицах бандитов, вооруженных мощными винтовками, помповыми ружьями и другим автоматическим оружием.

По мнению экспертов, на которых ссылается газета, большая часть образцов стрелкового оружия была отправлена, предположительно из Флориды, Джорджии и Аризоны - регионов США со слабым регулированием оборота оружия.

По оценкам комиссии по разоружению Гаити, опубликованным в 2020 году, в стране может насчитываться до 500 000 единиц стрелкового оружия, 38 000 из них зарегистрированы на законных основаниях. По мнению аналитиков, эта цифра, скорее всего, еще выше, поскольку в последние годы активизировались операции по незаконному обороту оружия.

Напомним, что ситуация на Гаити в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшилась после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое произошло в августе того же года и унесло жизни свыше 2200 человек.

С тех пор, из-за бездействия властей, местные бандитские группировки, которые контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы, заметно усилили свое влияние.