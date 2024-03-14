Прокуратура Польши возбудила дело о шпионаже против журналистов с Украины

Прокуратура польского города Бранев (Варминьско-Мазурское воеводство) возбудила дело о шпионаже в отношении четырех украинских журналистов, задержанных в начале марта на границе с Калининградской областью РФ. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По ее данным, местная полиция задержала украинцев, поскольку они фотографировали объекты железнодорожной инфраструктуры. После этого задержанных передали сотрудникам польской спецслужбы Агентство внутренней безопасности (АВБ).

Украинцы заявили, что являются журналистами и собирают материал об импорте в Польшу российского зерна. После первого допроса в качестве свидетелей они были отпущены, но аппаратуру и отснятые материалы агенты АВБ у них конфисковали.

Как отмечает RMF24, на тот момент не было оснований для того, чтобы обвинить украинцев в шпионаже. В результате предварительного разбирательства все они были выдворены из Польши с запретом на въезд в Шенгенскую зону на пять лет.

В настоящий момент расследование инцидента продолжается в связи с появлением новых данных, сообщает радиостанция.