Reuters: Трамп инициировал в соцсетях КНР кампанию против правительства в 2019 году

Дональд Трамп, будучи хозяином Белого дома, инициировал кампанию Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в китайских социальных сетях, нацеленную против правительства. Как утверждает агентство Reuters, специалисты управления работали над изменением общественного мнения.

Со ссылкой на свои источники агентство полагает, что "небольшая группа оперативников использовала фиктивные аккаунты для распространения негативной информации о правительстве". Кроме того, отмечает агентство, что ЦРУ обеспечивало утечку разведывательной информации соответствующей риторики в зарубежные новостные агентства. По информации Reuters, кампания была запущена в 2019 году.

Согласно его данным, среди распространяемой по указанию Трампа ЦРУ информации были обвинения правящей партии в выводе средств за границу, а также в коррупции и расточительстве при реализации инициативы "Один пояс - один путь". В публикации говорится, что усилия ЦРУ были направлены также на "разжигание паранойи среди руководства страны", которая бы "вынуждала правительство тратить ресурсы на обнаружение вторжений". Источники агентства утверждают, что ЦРУ получило распоряжение "принять меры не только в Китае, но и в других странах мира, где США и Китай конкурируют за влияние".

Reuters приводит также позицию МИД Китая, которое указало, что США используют "пространство общественного мнения и медиаплатформы как оружие для распространения ложной информации и манипуляции международным общественным мнением".

В феврале официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса об интенсификации разведывательных усилий против Китая, заявил, что Китай будет противодействовать работе американских шпионов и не даст им добиться успеха.