Первый левый премьер Колумбии выступил за созыв Учредительного собрания

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости созыва Учредительного собрания из-за противоречий с парламентом по вопросу о реформах, предлагаемых его правительством. Его слова приводит ТАСС.

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"Если демократически избранное правительство не может применять конституцию, потому что его окружили те, кто мешает этому, значит, Колумбии нужно Национальное конституционное собрание", — заявил лидер Колумбии на митинге в городе Кали.

Густаво Петро стал первым левым президентом Колумбии. Он был избран в 2022 году и возглавляет блок левых сил "Исторический пакт", в который входит его партия "Гуманная Колумбия".

До этого в Колумбии площадь посевов коки выросла за 2023 год на 7%, до 246 тыс га.

С 1964 года по 2019 год на территории Колумбии продолжалась гражданская война между правительственными силами и FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа).