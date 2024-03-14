Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что сообщество не заинтересовано в том, чтобы "бросить Россию в объятия Китая".

"У них (Москвы и Пекина - прим. ТАСС) есть договор о дружбе, который, по их словам, не имеет ограничений, но Китай не поставляет оружие России", - сказал дипломат в интервью агентству EFE.

По его словам, ЕС должен обеспечить, чтобы "восхождение Китая как великой державы способствовало миру и стабильности в мире". Боррель добавил, что Евросоюз "не заинтересован в том, чтобы бросать Россию в объятия КНР".

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Он также назвал Китай одновременно партнером, конкурентом и соперником ЕС.

Дипломат добавил, что Евросоюз движим не только моральными принципами на Украине.