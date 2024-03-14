Лукашенко: дело церкви - задавать нравственные ориентиры, а не заниматься политикой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дело церкви - задавать нравственные христианские ориентиры, а не заниматься политикой. Он напомнил, что в период президентских выборов 2020 года в республике некоторые священники занялись именно ей.

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"Мы помним, как в 2020 году некоторые священники, к сожалению, и православные, занялись политикой. Скажу, что для этого в государстве есть специальные институты и подготовленные люди. Дело церкви - задавать нравственные христианские ориентиры", - сказал президент на встрече с Синодом Белорусской православной церкви (БПЦ). Его слова привело агентство БелТА.

Президент подчеркнул, что эта встреча имеет большое значение в современных геополитических условиях и накануне таких важных политических событий в Белоруссии, как Всебелорусское народное собрание (запланировано на 19-26 апреля) и президентские выборы 2025 года.

"Давайте сегодня вместе постараемся ответить на вопрос: всё ли мы делаем для того, чтобы чужие люди с недобрыми мыслями не ступили в наши храмы, не стали менять наши устои, диктовать, как нам жить?" - сказал президент.

По словам Лукашенко, в многоконфессиональном белорусском государстве БПЦ отведена особая роль.

"Какую практическую часть работы по лечению недугов нашего общества вы готовы взять на себя? Готова ли сама церковь меняться, не изменяя при этом духовным идеалам и ценностям?" - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что у государства и православной церкви много точек соприкосновения, а история православия связана со становлением государственности Белоруссии.