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Ле Пен нашла способ возразить «воинственному» Макрону

Французский портал Boulevard Voltaire назвал недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего отправку войск на Украину, частью кампании его партии перед июньскими выборами в Европарламент. Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен раскритиковала Макрона, заявив, что он ставит французским политикам ультиматум: либо выступать за него, либо быть обвиненными в поддержке президента России Владимира Путина.

Ле Пен заявила, что такой подход «вызывает презрение» и грозит крупным международным кризисом «ради сиюминутного предвыборного преимущества». Политик считает, что французы осудят Макрона. Она подчеркнула, что украинский кризис закончится переговорами, и президента Франции это знает. Макрон в итоге добился одобрения соглашения о безопасности между Францией и Украиной, но партия Ле Пен «вышла сухой из воды» - ее члены воздержались от голосования по соглашению, заявив, что это решение как раз и является поддержкой Украины.

Карлсон рассказал, чем Москва лучше американских городов

Бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон считает, что Москва лучше любого города США. В беседе с журналистом Крисом Куомо он заявил, что Москва больше любого американского города и управлять таким мегаполисом очень сложно, но при этом в российской столице нет толп бездомных и граффити, а ее общественные места прекрасны.

Карлсон добавил, что раньше американские города были безопасными и в большинстве своем чистыми, как современная Москва. По словам Карлсона, красота Москвы для него не повод любить президента РФ Владимира Путина, «но повод презирать американских лидеров».

Латвия пригрозила России железным занавесом

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в будущем между Латвией, Литвой и Эстонией с одной стороны и Россией и Белоруссией с другой появится железный занавес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию выступления политика на мероприятии в Вашингтоне.

Как отмечает РИА Новости, в то же время Силиня признала, что Риге все еще не удалось обеспечить независимость от российских нефти и газа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления премьера Латвии, спросив, хватит ли у страны железа для создания занавеса, или «у России будут покупать».

Шведский эксперт заявил о конце «500-летней гегемонии Запада»

Шведский аналитик Ларс Берн заявил в интервью SwebbTV, что «глобалисты начали проигрывать, а их махинации - раскрываться одна за другой». По его мнению, украинский кризис, лишь делающий Россию сильнее, а также неудавшиеся климатические проекты и западные демократии, «которые все больше напоминают диктатуры», - все это признаки конца «500-летней гегемонии Запада».

По словам Берна, если бы западным державам удалось «потопить» Россию через Украину, они, возможно, смогли бы продолжить доминировать в мире. Но вместо этого конфликт на Украине стал для Запада «болезненной неудачей».

Reuters: российский бизнес процветает благодаря торговле с Китаем

Агентство Reuters рассказало о процветании российских логистических компаний, расположенных неподалеку от границы с Китаем. Их бизнес шел хорошо и раньше, но в последние два года дела пошли еще лучше и оборот некоторых компаний удвоились. Эти успехи подчеркивают все более тесные экономические отношения Москвы с Пекином, который покупает все больше российской нефти и снабжает Россию товарами, в частности, автомобилями и различным оборудованием.

Данные за 2023 год показывают, что экспорт китайский автомобилей в РФ оказался почти в семь раз выше, чем в 2022-м, при этом стоимость экспорта подскочила почти на десять миллиардов долларов. Общий объем российско-китайской торговли за последние два года подскочил на 64 процента и составил 240 миллиардов долларов. Как заявил экономист Зак Мейерс, результат российско-китайской торговли иллюстрирует, как санкции со временем теряют свою остроту: неучаствующие страны пользуются экономическими возможностями, открывшимися после ухода западных компаний из России.