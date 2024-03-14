В Китае назвали Тайвань пешкой в игре Вашингтона

США используют Тайвань в качестве пешки в противостоянии с материковым Китаем, а любая попытка острова добиться независимости, полагаясь на внешние силы, приведет к краху. Как сообщает ТАСС, такое мнение высказал представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

Он отметил, что тесное сотрудничество США и Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) в программах военной подготовки «постепенно подталкивает народ Тайваня к кризису». Чэнь Биньхуа напомнил, что США всегда преследуют собственные интересы, тогда как Тайвань является «лишь пешкой» в политике Вашингтона по сдерживанию Пекина.

Представитель канцелярии также подчеркнул, что «независимость Тайваня» и мир в Тайваньском проливе — несовместимые вещи.

«Любая попытка добиться "независимости" военным путем или опираться на внешние силы в конечном итоге обернется угрозой для Тайваня и его самоуничтожением», — считает он.

Ранее Чэнь Бинхуа заявил, что Пекин считает мирное воссоединение с Тайванем наилучшим вариантом, но и не исключает сценария с применением силы. По его словам, такой подход КНР противодействует вмешательству внешних сил.