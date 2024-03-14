В Луизиане крысы съели марихуану из полицейского склада вещдоков

Склад вещественных доказательств в здании полицейского управления Нового Орлеана в штате Луизиана подвергся нашествию крыс. Как сообщила начальник городской полиции, грызуны питались хранившейся там марихуаной.

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По словам суперинтенданта полиции Энн Киркпатрик, это произошло из-за обветшалости старых офисов полицейского управления. Облюбовавшим их крысам удалось проникнуть в камеру хранения вещдоков.

«Крысы, которые едят нашу марихуану, все под кайфом», — приводит её слова телеканал Sky News.

В статье говорится, что власти рассматривают предложение потратить $7,6 млн на 10-летнюю аренду помещения, куда временно переместят штаб-квартиру полиции.

Ранее стало известно о семейной паре из Подмосковья, которая отправляла марихуану почтой под видом мармелада и шоколада.