Ким Чен Ын лично протестировал новейший танк

Глава КНДР Ким Чен Ын лично протестировал линейный танк нового типа, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что это произошло в рамках состоявшегося соревнования экипажей боевых машин.

По данным агентства, глава государства взялся за штурвал и повел танк. Он обратил внимание на его ударную силу и маневренность. Сообщается, что северокорейский лидер остался доволен подготовкой танкистов, которые приняли участие в состязании.

Ранее Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству мобильных пусковых установок для ракет, он принял меры для увеличения мощности предприятия ради дальнейшей модернизации северокорейской армии. Главу республики сопровождали руководящие сотрудники профильного управления, а также Центрального комитета Коммунистической партии Кореи (ЦК КПК).

До этого северокорейский лидер в ходе встречи с командирами Корейской народной армии заявил, что Пхеньян «без малейшего колебания» ударит по столицам США и Южной Кореи, если эти страны пойдут по пути военной конфронтации. Он выразил уверенность, что 2024 год станет «расцветом укрепления подготовки к войне». Участвовавшие во встрече военные дали «твердую клятву» проявлять «абсолютную верность и абсолютное подчинение» руководству и «твердо гарантировать непобедимость революционного дела».