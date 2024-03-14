Алиев: Баку сейчас ближе к миру с Ереваном, чем когда-либо ранее

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящий момент Баку ближе к установлению мира с Ереваном, чем когда-либо ранее. Заявление было сделано на открытии XI Глобального бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира».

Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо ранее, — сказал президент.

Ранее помощник Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что мир между Баку и Ереваном должен заключаться в самом регионе, а не в Париже или Брюсселе. По его словам, обеим странам нужно объединить усилия и продвигаться вперед по мирному вопросу.

МИД Армении в конце февраля сообщил, что глава дипведомства Арарат Мирзоян в ходе встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Берлине договорился о продолжении диалога по открытым вопросам мирного соглашения.

В том же месяце премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что мир между Ереваном и Баку в настоящее время невозможен. Он считает, что это становится ясно, если вспомнить последние инциденты, кроме того, «если брать в расчет заявления Баку, то можно допустить вероятность новой атаки на Армению».

В свою очередь, Алиев на встрече с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом заявил, что у Азербайджана нет планов нападения на Армению.