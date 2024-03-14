Венгрия, Мальта и Люксембург высказались против использования доходов от замороженных российских активов для закупки боеприпасов Киеву. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник. ТАСС

По информации газеты, свою позицию государства выразили во время встречи послов Евросоюза, которая прошла накануне. Они считают, что такой вариант осложняет переговоры, так как ранее была достигнута договорённость о направлении 3 миллиардов евро доходов на восстановление Украины. Говорит Москва

28 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов для приобретения военного оборудования для Украины. Lenta.ru