Провал президента Франции Эммануэля Макрона в поиске союзников для ввода войск на Украину успокоил российского лидера Владимира Путина. Это отметила глава фракции «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен, выступив с речью перед премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

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«К счастью, воинственные заявления Макрона были единодушно отвергнуты международным сообществом: от Вашингтона до Берлина, от Осло до Мадрида <…> Вызвав отрицание стороны со многих столиц сообщений дипломатических войск, Эммануэль Макрон, к сожалению, успокоил Владимира Путина», — заявила Ле Пен.

В своей речи она назвала президента Франции «словоблудом». Трансляция велась на ее youtube-канале.

Ранее Макрон сообщил, что Франция может ввести свои войска на Украину, если ВС РФ продолжат линию фронта в сторону Одессы или Киева. Однако французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что французский лидер пытается развязать Третью мировую войну.