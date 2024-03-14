Пока вы спали: обращение Путина к россиянам и крушение Ми-8

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Путин обратился к россиянам перед голосованием на выборах президента

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам перед трехдневным голосованием на выборах президента страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его обращение, которое транслировал Первый канал.

Он напомнил, что уже завтра по всей стране откроются избирательные участки. Путин подчеркнул, что итоги всенародного голосования прямо повлияют на развитие государства в предстоящие несколько лет. По его словам, что выборы — это шаг в будущее, и голос каждого гражданина имеет ценность. Президент добавил, что «единственным источником власти в нашей стране является народ», а участие в выборах — «есть проявление патриотических чувств».

Два человека остаются в тяжелом состоянии из-за ЧП с Ми-8

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области два человека получили ранения и находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Двое находятся в тяжелом состоянии», — написал он.

В Британии заявили об отсутствии угрозы Запада в адрес России

Угрозы для России со стороны Запада нет. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью телеканалу GB News, передает «Лента.ру».

Так он прокомментировал высказывания президента России Владимира Путина по ядерной тематике. По его словам, РФ со стороны Запада ничего не угрожает. Однако он высказал опасения по поводу безопасности Украины, Польши и государств к западу от них, подозревая, что Москва может продолжить наступление.

Россия запросила заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках»

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

«Запрошенное нами обсуждение этого вопроса будет закрытым, после этого планируем выйти к прессе», — написал он.

В Венесуэле задержали двух граждан за подготовку покушения на Мадуро

В штате Монагас задержали двух граждан Венесуэлы, подозреваемых в публикации угроз и сговоре с целью покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генерального прокурора Тарека Уильяма Сааба.

Задержанные Ренцо Флорес, сержант-дезертир из Национальной гвардии, и Уилфер Хосе Пинья из политической организации «Дело R», состояли в политической организации «Вместе за Монагас». В ходе изучения мобильных телефонов задержанных были обнаружены разговоры о вербовке 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа.