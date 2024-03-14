Депутаты Венгрии рассказали об угрозах от украинских радикалов

Лидер венгерской парламентской фракции «Наша Родина» и депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Ласло Тороцкаи заявил, что лично он и представители его партии получали угрозы от украинских радикалов. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Тороцкаи рассказал, что радикалы угрожают целой партии и ему лично из-за позиции парламентариев по конфликту на Украине. Он уточнил, что 13 февраля парламентарии получили электронные письма от украинской организации ультрас с угрозами «сурового наказания за планы по оккупации Закарпатья». Депутатам обещали поджечь офис, взорвать их автомобили и лишить их самих жизни.

Депутат подчеркнул, что не будет извиняться перед украинцами, поскольку они неправильно поняли политиков.

«Венгрия не хочет оккупировать Закарпатье, мы не хотим войны, мы хотим мира. Мы не угрожали и не угрожаем украинскому народу, Венгрия приняла десятки тысяч украинских беженцев», — заключил Тороцкаи.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев неконструктивно ответил Будапешту на 11 требований по обеспечению прав венгров, проживающих в украинском Закарпатье. Поэтому власти страны не видят смысла во встрече премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и украинского президента Владимира Зеленского.