Трамп заявил, что Байдена никто не уважает за границей

Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил мнение в интервью телеканалу Newsmax, что нынешний президент США Джо Байден является худшим президентом в истории США, и его никто не уважает за границей.

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«Он худший президент, который у нас когда-либо был. Его вообще не уважают за границей», — сказал Трамп.

При этом он назвал Байдена коррумпированным и некомпетентным.

«Он превратил систему правосудия в оружие, чтобы преследовать своего политического оппонента, чего раньше никогда не было», — цитирует бывшего американского лидера РИА Новости.

Ранее Байден назвал условие проведения предвыборных дебатов с Трампом.

Также Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором для США.