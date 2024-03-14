Пашинян: Армения нацелена на углубление отношений с ЕС

Ереван приветствует резолюцию Европарламента о том, что Армения может получить статус кандидата на вступление в ЕС, и намерен углублять сотрудничество с европейскими структурами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

"Вчера Европарламент принял резолюцию о более тесных отношениях [Армении] с Евросоюзом. Была принята резолюция о том, что если Армения станет кандидатом на вступление в ЕС, то Европейский парламент должен содействовать данному процессу", - сказал он.

Пашинян также заявил о "политической воле правительства Республики Армения продолжать сотрудничество с Евросоюзом".

Ранее и Пашинян, и другие представители правительства Армении не исключали, что Ереван может подать заявку на то, чтобы стать кандидатом на вступление в Евросоюз. На пресс-конференции глава правительства также подчеркнул, что вопрос кандидатуры в ЕС должен решаться на всенародном референдуме.