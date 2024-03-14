Стало известно о попытке покушения на президента Мадуро

В Венесуэле задержали двух мужчин, которые намеривали напасть на лидера страны Николаса Мадуро. Их поймали после публикации угроз и раскрытии сговора о покушении, рассказал генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб.

Он отметил, что задержанные публиковали очень серьезные угрозы, подстрекающие к убийству главы государства во время его пребывания в Матурине. Озвучены и имена злоумышленников. Это сержант-дезертир из Национальной гвардии Ренцо Флорес и член политической организации «Дело R» Уилфер Хосе Пинья. Вместе они состояли в политорганизации «Вместе за Монагас».

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Известно, что в телефонах мужчин обнаружили разговоры о вербовке 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа. Теперь прокуратура намеревается предъявить задержанным обвинения в преступном сговоре и покушении на убийство.

Между тем, ранее Николас Мадуро заявил, что Соединенные Штаты вынашивают план по вторжению в Венесуэлу.