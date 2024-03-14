Между Россией и Прибалтикой захотели создать железный занавес

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой появится железный занавес. Ее слова приводит РИА Новости.

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На мероприятии в Вашингтоне Силиня подчеркнула, что между Россией и Прибалтикой создадут железный занавес.

«Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики, Россией и Белоруссией», — отметила она.

При этом премьер признала, что Латвия сталкивается с проблемами в обеспечении независимости от российских нефти и газа.

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Ранее о возможном возникновении бункеров на границе с Россией и Белоруссией рассказали в Эстонии. По словам министра обороны республики Ханно Певкура, граждане смогу использовать оборонительные сооружения в хозяйственных целях, в том числе хранить там картошку.