Шольц заявил о дружеских отношениях с Макроном

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у него «очень хорошие личные отношения» с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом передает РИА Новости.

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На совместной пресс-конференции с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином в Берлине Шольц подчеркнул, что назвал бы отношения с Макроном «очень дружескими». Они обсуждают разные вопросы, включая те, которые «не имеют никакого отношения к нашей нынешней политике». По словам Шольца, в общении с Макроном царит хорошее взаимопонимание.

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Шольц добавил, что встреча лидеров Польши, Германии и Франции в формате Веймарского треугольника является важной для «политического обмена между тремя важными странами Евросоюза».