В Белом доме прокомментировали заявление Путина о ядерном оружии

Соединенные Штаты не планируют в ближайшей перспективе менять свою ядерную стратегию, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».

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Накануне президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказал, что РФ применит ядерное оружие лишь в том случае, если встанет вопрос о существовании страны. Он добавил, что в ходе спецоперации необходимости применять ТЯО «не было никогда».

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По данным агентства, журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать высказывания главы России.

«Мы не видим никаких реальных причин корректировать готовность наших ядерных сил», — отметила Жан-Пьер.

По ее словам, США не видят каких-либо указаний на то, что российские военные намереваются применить ядерное оружие на Украине.