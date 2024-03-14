В сейме заявили, что вопрос блокады границы Польши с Украиной скоро решится

Вопрос блокады польскими фермерами границы с Украиной в скором времени может решиться. Об этом сообщил глава комитета иностранных дел сейма Польши Павел Коваль.

По его словам, которые приводит украинское издание «СТРАНА.ua» в своём Telegram-канале, проблема с блокированием границы польскими аграриями решится «за несколько недель».

Коваль отметил, что правительства Польши и Украины должны найти общий язык и выработать решение, которое позволило бы продавать украинские товары и защищать ряд секторов польского производства.

Ранее сообщалось об украинском консуле, который выехал на границу с Польшей из-за блокирования автобусов.