Боррель оценил суммарные обязательства ЕС по помощи Украине

Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель озвучил на переговорах в США с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном новый суммарный объем помощи, которую ЕС обязался предоставить Украине, - €138 млрд.

"Верховный представитель ЕС напомнил об обязательствах Евросоюза по долгосрочной помощи Украине в размере €138 млрд, а также о том, что еще больше будет выделено в будущем, и проинформировал о пути Украины по вступлению в ЕС", - говорится в сообщении пресс-службы Борреля по итогам переговоров.

На этом фоне глава евродипломатии также выразил надежду на выделение Вашингтоном новых средств для Киева.

Последний раз общий объем переданной Киеву помощи от ЕС озвучивал первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на прошлой неделе, по его словам, на тот момент он составлял €88 млрд. Причем ранее Еврокомиссия отмечала, что это сумма включает не только поставки оружия и прямое финансирование украинского бюджета, но и средства из бюджета ЕС, которые выделяются странам сообщества на размещение украинских беженцев. То есть в нее включено все, что Еврокомиссия может посчитать.

Цифра в €138 млрд объясняется тем, что Боррель приплюсовал к €88 млрд еще €50 млрд бюджетной помощи, которую саммит ЕС 1 февраля пообещал предоставить Киеву до 2027 года. На это указывает тот факт, что Боррель в США говорил не об объеме уже переданной помощи, а лишь об "обязательствах" ЕС по ее предоставлению.

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Уже на следующей неделе Боррель с высокой вероятностью объявит, что эта цифра достигла €143 млрд. 18 марта на встрече в Брюсселе главы МИД ЕС, как ожидается, утвердят выделение дополнительных €5 млрд в Европейский фонд мира для финансирования поставок оружия в зону конфликта на Украине в 2024 году. В этом случае сумма в €143 млрд (88 млрд выделенных и 55 млрд обещанных) будет озвучена на саммите ЕС 21-22 марта.