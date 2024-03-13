Киев начал переговоры с Хельсинки по соглашению о безопасности

Киев и Хельсинки начали переговоры о заключении двустороннего договора о безопасности. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на офис Зеленского.

По данным радиостанции, представители Украины и Финляндии уже провели первый раунд переговоров по этому вопросу. Киев в них представлял замглавы администрации президента Игорь Жовква, а Хельсинки — делегация из МИД.

«Была продолжена работа над проектом соглашения и определены его границы и ключевые элементы, согласован график дальнейших переговоров», — сообщили в офисе Зеленского.

Напомним, что аналогичные соглашения Киев уже подписал с рядом западных стран, в том числе с Великобританией, Германией, Данией и Францией. Они предполагают долгосрочную военную помощь с целью восстановления территориальной целостности Украины и обучения ее военных.