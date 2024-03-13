Хантер Байден отказался принимать участие в слушаниях об импичменте отца

Соответствующее уведомление он отправил конгрессмену Джеймсу Комеру, который руководит расследованием. Республиканцы вменяют в вину президенту причастность к коррупции, в которой подозревают и его сына, сообщает Axios.

О том, что надзорный комитет палаты представителей пригласил Байдена-младшего дать показания на запланированных на 20 марта слушаниях, стало известно в начале марта. Предполагалось, что они пройдут в открытом режиме.

Маск обвинил Байдена в попытке использовать мигрантов на выборах

В конце февраля Хантер Байден дал закрытые показания перед членами палаты представителей, он отвечал на их вопросы на протяжении шести часов и настаивал, что никогда не вовлекал отца в свои бизнес-операции. Байден-старший также опровергает все выдвигаемые против него подозрения.