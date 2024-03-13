В Турции в ДТП погиб полицейский из охраны Эрдогана

На юго-востоке Турции в результате ДТП погиб полицейских из охраны президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает TRT Haber.

По данным канала, инцидент произошел в районе Идил провинции Шырнак. Автомобиль с охраной Эрдогана двигался по шоссе Джизре-Нусайбин после митинга в городе Мардин в рамках предвыборной кампании в преддверии муниципальных выборов 31 марта. Там он столкнулся с другой машиной. В результате инцидента погиб один полицейский, еще трое пострадали, двое из них также являются полицейскими.

На фоне произошедшего Эрдоган выступил с обращением, в котором выразил соболезнования в связи с кончиной полицейского и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ДТП.