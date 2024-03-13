В США не смогли собрать доказательства для импичмента Байдену

Республиканцы признали, что им не хватает доказательств для импичмента Байдену
Специалистам не удалось собрать необходимую доказательную базу, чтобы объявить импичмент президенту США Джо Байдену, пишет портал Punchbowl со ссылкой на конгрессменов, членов Республиканской партии.
Высокопоставленные республиканцы отметили, что «убедительных доказательств преступления для импичмента, которое показало бы, что Байден действовал ненадлежащим образом, до сих пор нет».
Законодатели признали, что в руководстве партии нет понимания, чем завершится затянувшееся расследование, инициированное в 2023 году бывшим спикером палаты представителем Кевином Маккарти.
Так, действующий спикер Майк Джонсон заметил, что обсуждения вокруг расследования об импичменте Байдена все еще продолжаются. Конгрессмены Джеймс Комер и Джим Джордан, возглавляющие комитет по надзору и юридический комитет соответственно, заявили, что не могут назвать точные сроки окончания расследования.
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Авторы статьи заметили, что ключевые республиканцы, участвующие в расследовании, не смогли договориться даже о том, следует ли вызвать в Конгресс для дачи показаний американского лидера Джо Байдена или все же нет необходимости идти на этот шаг.