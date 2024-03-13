В США умер мужчина, проживший более 70 лет в «железном легком»

Юрист, писатель Пол Александер, который провел почти всю жизнь в аппарате искусственного дыхания «железное легкое», скончался в Техасе на 79-м году жизни. Об этом пишет Daily Mail.

По данным газеты, Пол родился в 1946 году. В детстве заболел полиомиелитом, был парализован. Врачи больницы Паркленд в Далласе поместили мальчика в специальный аппарат для дыхания «железное легкое».

Такие аппараты размещались в больших помещениях. По соседству с мальчиком находились десятки детей.

Александр научился рисовать, затем стал писать книги. Поступил в колледж, получил степень бакалавра, а затем степень доктора права в Техасском университете в Остине в 1978 и 1984 годах соответственно.

Журналисты отметили, что в дальнейшем мужчина мог использовать более современные аппараты, но он посчитал нужным оставаться в этом, разработанном в 1920-х годах.

В 2020 году Александер опубликовал мемуары «Моя жизнь в железном легком». Он работал над ними 8 лет, с помощью друзей.

«Пол был невероятным образцом для подражания, о котором будут помнить и дальше», — заявил Кристофер Улмер, организатор и активист по защите прав инвалидов.

Через четыре года после выхода книги, 11 марта 2024 года, Пол ушел из жизни.