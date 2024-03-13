Вашингтон встревожен перспективами краха ВСУ уже в 2024 году

Тревогу американских спецслужб вызвала устойчивая тенденция к отступлению ВСУ со своих позиций и потери в технике.

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Руководители американских спецслужб выступили в Сенате США и озвучили сомнения по поводу положительных перспектив Киева в конфликте с Россией. ВСУ оставляет позицию за позицией, теряя при этом дорогостоящую западную технику: танки, БМП, САУ и зенитные ракетные комплексы.

Об этих и других аспектах говорилось в докладах ЦРУ, национальной разведки и ФБР. Согласно разведданным, украинская армия находится на грани катастрофы, которая может произойти в любой момент. Это связано и с потерями личного состава и снижением помощи со стороны «коллективного Запада», пишет «АиФ».

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что «ситуация все больше склоняется в пользу России». Глава ЦРУ Уильям Бернс прямо сказал, что политическое и военное руководство Украины в скором времени ждет еще «больше Авдеевок».

Согласно информации ЦРУ, Россия перехватила инициативу, как на поле боя, так и в сфере производства вооружения. Без массовых поставок западного оружия Украину ждет крах уже в этом году, итогом которого будут как минимум серьезные территориальные потери.

При этом сам Зеленский продолжает рапортовать о стабильной ситуации на линии боевого соприкосновения. При этом многие военные эксперты считают, что критическая ситуация в районе Авдеевки может обрушить оборону ВСУ по всей линии Угледар—Краматорск—Славянск уже весной-летом 2024 года.

«Такой обороны, как это было в Авдеевке, ВСУ построить уже не смогут. Чтобы сдержать российское наступление, нужно несколько линий фортификационных сооружений и большое количество личного состава, чтобы обеспечить оборону, — считает военный эксперт Александр Ивановский.

Пока же мы видим, что все резервы ВСУ используются лишь для того, чтобы заткнуть дыры: подразделения прямо с марша бросаются в бой. Об отсутствии четкого понимания перспектив говорят и потери в западной технике, которую используют не по ее прямому назначению, а лишь для того, чтобы создать хоть какую-то плотность огня, резюмировал Ивановский.