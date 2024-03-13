Немецкие министры раскритиковали решение Шольца по Taurus

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер и его коллега, министр экономики Роберт Хабек, раскритиковали федерального канцлера Олафа Шольца за отказ поставить дальнобойные ракеты Taurus Киеву. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Шольц в 2023-2024 годах неоднократно высказывался против включения крылатых ракет Taurus в пакеты военной помощи Украине. Он объяснил это нежеланием переступать красные линии, а также тем, что в расчетах пусковых установок должны быть немецкие солдаты, что полностью исключается.

Линднер отметил, что объяснения канцлера не устраивают его. Он выразил надежду на то, что Шольц изменит свое мнение, рассказал источник.

Собеседник агентства отметил также, что Линднер поддерживает идею изменения технических параметров ракет, которые не позволят им долетать до целей на российской территории.

Хабек, в свою очередь, выразил сочувствие парламентариям, чью инициативу по отправке ракет не поддержал канцлер. Он заметил, что «раздражен односторонним решением Шольца».

Влияние возможных поставок Taurus Киеву оценили

Журналисты напомнили, что дискуссии о допустимости или недопустимости поставок ракет этого типа вызваны тем, что предельная дальность Taurus составляет 500 км. Теоретически, они способны поразить ключевые объекты инфраструктуры в глубине российской территории, что предположительно приведет к эскалации конфликта.