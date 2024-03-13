Политиков и граждан Молдавии, посетивших Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, проверят на предмет нарушения законодательства республики. С заявлением об этом выступил глава молдавского правительства Дорин Речан. RT на русском

«Мы продолжим идентифицировать тех лиц, которые подрывают государственность Молдавии. Повторю: мое ожидание и ожидание граждан — чтобы все те, кто работает против государства, против граждан, предстали перед законом и чтобы произошло то, что прописано в Уголовном кодексе», — отметил он. Lenta.ru

По словам премьера, власти Молдавии за последние два года уже продемонстрировали, что у них есть рычаги для обеспечения общественного порядка в стране. Вечерняя Москва