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Председатель нижней палаты парламента ЦАР отправился в Россию с визитом

Председатель Национальной ассамблеи Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Симплис Матье Саранджи отправился в Россию с визитом, сообщили в посольстве РФ в ЦАР.

Председатель нижней палаты парламента ЦАР отправился в Россию с визитом
© duma.gov.ru
"13 марта в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил председателя Национальной ассамблеи ЦАР Саранджи, направляющегося в Россию с кратким рабочим визитом", - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

Ранее Россию посетил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа. 11 марта он провел встречу с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, в ходе которой обсудил вопросы двустороннего торгово-экономического, энергетического и гуманитарного сотрудничества.

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