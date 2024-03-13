Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший выступил с критикой слов президента США Джо Байдена о том, что Украина якобы «может остановить» президента РФ Владимира Путина, по словам политика, речь идет о противостоянии расширению НАТО на восток, а не об агрессии России. Слова Кеннеди-младшего приводит газета Hill.

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«Это война про вступление Украины в НАТО, чего нам не следует делать… Наши величайшие дипломаты осудили это как ошибку», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что украинский конфликт следует немедленно урегулировать.

Хиллари Клинтон: проголосовать за Трампа значит проголосовать за Путина

Как сообщает газета, Байден в рамках своего обращения к конгрессу «О положении дел» стремился подтолкнуть законодателей «к оказанию помощи находящейся в боевой готовности стране».

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил о вине действующего главы Белого дома в начале спецоперации на Украине. Боевые действия стали возможными из-за неуважения российского президента Владимира Путина к своему американскому коллеге.