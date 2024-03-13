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Во Франции обеспокоились последствиями утечки беседы немецких генералов

Депутат парламента Франции Бастьен Лашо обратился в правительство страны за разъяснениями о последствиях утечки разговора высокопоставленных генералов бундесвера ФРГ, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту, сообщает Lenta.ru. Парламентарий обеспокоился проблемой безопасности передачи информации немецким партнерам Франции.

Во Франции обеспокоились последствиями утечки беседы немецких генералов
© globallookpress.com
1 марта 2024 года российский новостной канал RT опубликовал аудиозапись более чем 30-минутной встречи, на которой присутствовали многие высокопоставленные немецкие чиновники. Упомянутая встреча, как сообщается, проходила через незашифрованную сеть Webex, что позволило российской разведке перехватить ее, — указал в запросе депутат.

По его словам, эта ситуация вызывает сомнения в способности обеспечить безопасность чувствительной и конфиденциальной информации, которой Франция могла обмениваться со своими партнерами. Лашо обратился к министру обороны Франции за разъяснениями о том, какие меры ведомство намерено предпринять в сфере обеспечения безопасности передачи информации.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала действия Германии, должностные лица которой ведут разговоры об ударах по территории России, напрямую противоречащими выводам Нюрнбергского трибунала. По словам российского депутата, Германия рискует превратиться в новую колыбель фашизма и нацизма.

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