В Молдавии сорвали брифинг премьер-министра

Брифинг, с которым в среду, 13 марта, выступал премьер-министр Молдавии Дорин Речан был сорван из-за отсутствия звука в интернет-трансляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Правительство запустило трансляцию брифинга Речана в соцсетях, но звук в ней так и не появился. Только через двадцать минут техническую неисправность выявили и трансляция была остановлена, отмечает РИА Новости.

Ранее Речан заявил журналистам, что Молдавия не может повлиять на решение России открыть избирательные участки для выборов президента РФ в Приднестровье. Он подчеркнул, что «государство действует там, где может контролировать ситуацию».

За месяц до этого глава правящей в Молдавии Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что Кишинев не допустит открытия российских избирательных участков в Приднестровье.

Гросу отмечал, что Россия раньше открывала участки в Приднестровье, «но это было до прихода к власти нынешнего правительства».