У Санду требуют лишить Шора и Плахотнюка гражданства Молдавии

Экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и главу запрещенной в республике партии «Шор» Илана Шора могут лишить гражданства. Как сообщает «Sputnik Молдова», с соответствующим обращением к президенту Молдавии Майе Санду обратилась Национальная молдавская партия.

В качестве основания указывается «преступная деятельность» политиков, в том числе «создание и управление преступной организацией, мошенничество и отмывание» денег. В партии утверждают, что Шор и Плахотнюк нанесли ощутимый ущерб государству.

На обращение успел ответить глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцела. Он отметил, что поданное обращение будет рассмотрено, и не исключено, что гражданство отзовут. Он напомнил, что лишить паспорта могут только указом президента Молдавии. В числе прочих такая мера предусмотрена в отношении лиц, совершивших особо тяжкое деяние, нанесшее значительный ущерб государству.

«В то же время упомянутые два лица в качестве молдавских граждан должны ответить перед законом за совершенные преступления против государства, кражу денег, ответить в молдавских тюрьмах перед законом Республики Молдова», — добавил глава офиса президента.

Ранее правоохранители Молдавии провели обыски по делу о незаконном финансировании партий. В Антикоррупционной прокуратуре республики заявили, что в ходе обысков было изъято свыше 5,5 млн леев (более 28 млн рублей).