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Армения решила обсудить с США безопасность на Южном Кавказе

Глава МИД Арарат Мирзоян и старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луис Боно обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Об их встрече в Ереване сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Армения обсудила с США безопасность на Южном Кавказе
© Lenta.ru
«Стороны коснулись процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе обсуждений по мирному договору», — заявили в МИД.

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Мирзоян представил Боно последние развития по теме. Он указал позицию Еревана по ключевым вопросам. Министр иностранных дел Армении отметил важность процесса нормализации отношений с Азербайджаном, в том числе мирный договор. Помимо этого, стороны обменялись мнениями о повестке политического диалога между Арменией и США.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Мюнхене с госсекретарем США и обсудил эскалацию конфликта между Баку и Ереваном. Политики также поговорили о дальнейшем сотрудничестве Еревана и Вашингтона.

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