Посол США в Литве заявила о бесконечном присутствии американских войск в стране

Присутствие американских войск в Литве бесконечно и в обозримой перспективе для него нет препятствий. Об этом США в Литве Кара Макдональд в интервью LRT.

Макдональд ответила на вопрос о пересмотре США дислокации своих войск за рубежом после 2026 года. По ее мнению, нет причин для вывода американских военных из страны, а их присутствие не имеет конца.

«Я не могу себе представить, что это постоянное присутствие американских войск может ослабнуть или прекратиться», — заявила дипломат.

Она сообщила о проведении консультаций с Министерством обороны США и командованием Вооруженных сил Соединенных Штатов в Европе перед приездом в Литву. По словам Макдональд, американские военные уже планируют дальнейшее присутствие в стране.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис усомнился в возможности Европейского союза (ЕС) защитить себя без поддержки США. При этом он положительно оценил диалог по вопросам безопасности внутри ЕС.